Фильм по Гоголю получил прокатный рейтинг «18 плюс»

Российская картина «Гоголь. Начало» получила прокатный рейтинг «18 плюс». Об этом сообщается в пресс-релизе канала ТВ-3, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Прокатное удостоверение, выданное министерством культуры, подразумевает, что школьники смогут посмотреть этот фильм только в сопровождении взрослых. Чтобы расширить молодежную аудиторию, была создана вторая версия с рейтингом «16 плюс»: из ленты вырезали наиболее откровенные сцены. В прокат выйдут обе.

Отвечающий за продвижение фильма в России продюсер Илья Бурец заявил, что строгая оценка ведомства даже понравилась создателям.

«В Министерстве культуры, которое выдает прокатные удостоверения, из-за обилия откровенных и жестких сцен "Гоголь. Начало" сравнили с "Дэдпулом". Нам такое сравнение льстит, особенно если учесть сборы последнего», — рассказал он.

Мистический фэнтези-триллер «Гоголь. Начало» основан на сборнике рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки», входящем в обязательную школьную программу в России. Он снят режиссером Егором Барановым. В картине снимались Александр Петров, Олег Меньшиков, Таисия Вилкова и Евгений Стычкин. Лента выйдет 31 августа.

Комедийный боевик «Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом в главной роли получил строгие возрастные рейтинги из-за сцен насилия и секса. В Китае его прокат был запрещен. Британский совет по классификации фильмов признал «Дэдпул» самой возмутительной картиной 2016 года.