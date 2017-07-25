От московского «Дома с писателями» отвалился Гоголь

От доходного дома Германа Бройдо в Плотниковом переулке Москвы, также известном как «Дом с писателями», в понедельник, 24 июля, отвалился барельеф, изображающий писателя Николая Гоголя. Об этом сообщается на странице общественного движения «Архнадзор» в Facebook.

В сообщении отмечается, что обломки барельефа собрали и взяли на хранение местные жители. «К многолетним призывам способствовать срочной реставрации памятника регионального значения власти остаются глухи», — указали в «Архнадзоре».

Здание доходного дома Германа Бройдо на углу Плотникова переулка с Малым Могильцевским переулком было возведено согласно проекту архитектора Николая Жерихова в 1907 году. Здание украшают лепные фризы с изображением русских писателей, в том числе Льва Толстого и Александра Пушкина.

Прошедший 29 мая ураган в Москве и области повредил повредил один из храмов Подмосковья — крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в Королеве вырвало порывом ветра. Также из-за урагана оказалась повреждена крыша у Сенатского дворца на территории Московского Кремля.