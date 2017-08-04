Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года

Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) первый взнос в размере 450 миллионов долларов по программе stand by от 2014 года. Об этом сообщил в пятницу представитель Национального банка Украины (НБУ), передают «Украинские новости».

Кредитная программа для Украины была утверждена в конце апреля 2014 года, ее размер составил 17,01 миллиарда долларов. Первый транш в размере 3,19 миллиарда поступил Киеву в начале мая того же года.

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Однако в марте 2015 года МВФ принял решение об утверждении новой четырехлетней кредитной программы в размере 17,5 миллиарда долларов. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках программы 2015 года Киев получил четыре транша на общую сумму около 8,38 миллиарда.

Киев рассчитывает получить в этом году два транша от фонда. Ранее сообщалось, что МВФ согласился признать необязательным принятие земельной реформы для получения следующего транша в сентябре.

В то же время исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий в начале июня сказал, что МВФ в 2017 году снизит финансирование Украины с 4,5 до 3 миллиардов долларов, а один из траншей будет перенесен на 2018 год.