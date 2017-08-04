Источник сообщил о задержании вице-мэра Пензы по поручению СКР

Заместителя главы администрации Пензы Ирину Ширшину задержали на рабочем месте. Об этом в пятницу, 4 августа, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости.

По его словам, силовики пришли за чиновницей, когда она была в своем рабочем кабинете, и забрали на 48 часов по поручению Следственного комитета России (СКР).

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В региональном управлении СКР, как и в пресс-службе администрации Пензы, пока воздержались от комментариев. По данным регионального информационного агентства (ИА) PenzaNews, Ширшину задержали сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области.

По данным ИА, Ирина Ширшина заняла пост заместителя мэра по земельным и градостроительным вопросам весной 2015 года. Ранее она возглавляла региональное управление Госжилстройтехинспекции.

16 июня 2017 года стало известно, что следствие предъявило обвинение заместителю главы администрации города Курска Николаю Зайцеву в вымогательстве у коммерсанта 20 гаражных боксов общей стоимостью более восьми миллионов рублей.