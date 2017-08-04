Dior «вырастил» розы из аметистов и кварца

Ювелирное подразделение французского модного дома Dior — Dior Joaillerie — пополнило коллекции Rose Dior Bagatelle и Bois de Rose. В них появились пять новых колец и три колье-чокера на бархатных лентах. В линии Rose Dior Pré Catelan выпущено два новых кольца и кулон из аметистов, розового кварца и бриллиантов, выполненных в технике глиптики (ручная резьба по камню) и паважа и посвященных 70-летию дома. Глава Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан вдохновлялась розами, которые выращивал в своем поместье в Гранвиле модельер Кристиан Диор, и парижскими садами Багатель и Пре-Кателан.