Лидера «Великого Отечества» отказались регистрировать на довыборы в Госдуму

Брянский облизбирком отказал лидеру партии «Великое Отечество» Николаю Старикову в регистрации на довыборы в Госдуму седьмого созыва. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ЦИК.

«Николаю Старикову было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по округу №77 из-за различных недочетов в подписях, представленных в свою поддержку», — сказали в комиссии.

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Старикову необходимо было предоставить подписи избирателей в поддержку своего выдвижения, так как право участвовать в выборах без сбора подписей имеют только парламентские партии, а также политические движения, набравшие на думских выборах более трех процентов голосов и имеющие представительство в региональных заксобраниях.

Все остальные кандидаты на довыборах по одномандатному округу №77 выдвинуты партиями, которые соответствуют этим критериям, уточняет агентство.

На сентябрьских выборах в Госдуму по этому округу одержал победу единоросс Владимир Жутенков, решивший сложить депутатский мандат. На него претендуют девять кандидатов. Помимо представителей парламентских партий, среди них числятся, в частности, кандидаты от «Коммунистов России» (Сергей Малинкович), «Яблока» (Ольга Махотина), Российской партии пенсионеров за справедливость (Владимир Ворожцов) и Партии роста (Сергей Горелов). «Единая Россия» кандидата не выдвинула.

Жутенков написал заявление об отказе от депутатского мандата 7 июня. Свое решение он объяснил необходимостью вернуться к делам на основанном им сельскохозяйственном предприятии «Охотно». После этого ему было предложена должность советника зампреда Госдумы Сергея Неверова по вопросам сельского хозяйства. Жутенков принял это предложение, отметив, это даст ему возможность продолжить отстаивать интересы АПК региона в нижней палате парламента.