Остановивший глобальную хакерскую атаку программист признался в создании вирусов

Британский компьютерный исследователь Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins), остановивший глобальную вирусную атаку WannaCry, сознался в США в причастности к созданию другой вредоносной программы — Kronos. Об этом сообщает агентство Associated Press.

23-летний Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе на этой неделе после участия в ежегодной хакерской конференции Def Con. После ареста эксперт по кибербезопасности рассказал, что является автором и продавцом вредоносного кода, с помощью которого преступники получали доступ к банковским счетам.

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Судья Нэнси Коппе, несмотря на возражения обвинения, постановила отпустить Хатчинса под залог в 30 тысяч долларов, поскольку тот не представляет опасности для общества и не пытался скрыться. Она приказала ему сдать паспорт и разрешила лететь в Висконсин, где ему предъявили обвинение в прошлом месяце. Тем не менее, хакер останется в тюрьме до понедельника, поскольку состоявшееся в пятницу заседание завершилось слишком поздно, чтобы можно было успеть внести залог.

Хатчинс получил после ареста в среду широкую поддержку в профессиональном сообществе по вопросам информационной безопасности. Большинство назвало его «принципиальным, этичным хакером». По утверждению защитников, он будет оспаривать обвинения.

Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долларов. Хатчинс, также известный под ником Malware Tech, остановил вирус-вымогатель, обнаружив зашитое в коде вредоносной программы незарегистрированное доменное имя и выкупив его за 11 долларов.

По данным экспертов, глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на один миллиард долларов.