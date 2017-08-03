ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика

ФБР США арестовало британского компьютерного исследователя Маркуса Хатчинса по обвинению в сговоре с целью рекламы и продажи вредоносной программы Kronos. Об этом сообщает Reuters.

Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе на этой неделе после участия в ежегодной хакерской конференции Def Con. Ему приписывают помощь в нейтрализации глобальной атаки WannaCry в этом году. При этом представитель правоохранительных органов заявил, что дело Хатчинса не связано с атакой WannaCry.

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Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долларов.

Хатчинс прославился тем, что вместе с сотрудником компании Proofpoint Дариеном Хуссом остановил распространение вируса-вымогателя WannaCry, обнаружив зашитое в коде вредоносной программы незарегистрированное доменное имя и выкупив его за 11 долларов.

Позже Хатчинс, известный под ником Malware Tech, был вынужден сбежать из дома после того, как журналисты раскрыли его личные данные и место проживания.

По данным экспертов, глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на один миллиард долларов.