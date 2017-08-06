Член Конгресса США пообещала устроить импичмент Путину вместо Пенса

Видео: NTK Network / YouTube

Член Конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс по ошибке пообещала устроить импичмент президенту России Владимиру Путину, перепутав его с американским вице-президентом Майком Пенсом. Это произошло в эфире ток-шоу The View на телеканале ABC. Отрывок из передачи публикует на своем YouTube-канале NTK Network.

У политика, которая часто призывала к импичменту лидера США Дональда Трампа, спросили, считает ли она, что Пенс лучше справится с обязанностями президента. «Когда мы покончим с Трампом, мы должны будем взяться за Путина. Он следующий», — сказала в ответ Уотерс.

«Путин или Пенс?» — уточнила одна из ведущих шоу. «Эм... Пенс», — исправилась конгрессвумен. «Мы разберемся сразу с двумя: Трампом и Путиным, а потом примемся за Пенса», — отшутилась журналист.

В феврале российские пранкеры Лексус и Вован подшутили над Уотерс. Они представились украинским премьером Владимиром Гройсманом и от его имени попросили ввести новые санкции против России, так как страна якобы вмешивается во внутренние дела Лимпопо и устанавливает там режим Айболита, являющегося марионеткой Москвы. Политик пообещала разобраться в ситуации.