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Монумент жертвам политрепрессий «Стена скорби» перевезли в центр Москвы

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Монумент «Стена скорби»
Монумент «Стена скорби»

Первую часть монумента жертвам политических репрессий «Стена скорби» перевезли из литейной мастерской к месту установки в центре Москвы — на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает ТАСС.

Скульптор и автор композиции Георгий Франгулян отметил, что фундамент под памятник уже почти готов. По его словам, основная часть монумента разделена на девять кусков по шесть метров в высоту и 3,3 метра в ширину.

«День за днем будем возить последовательно. По нашему плану, к концу месяца мы не только все привезем, но и соберем. Потом будет доработка, зачистка и доводка», — пояснил художник.

Советник президента России Михаил Федотов в беседе с журналистом газеты «Взгляд» напомнил, что о создании подобного памятника говорили еще во времена Никиты Хрущева, но только сейчас эту идею удалось воплотить. «Надеюсь, сооружением этого мемориала мы поставим заключительную точку в истории внутреннего противостояния в нашей стране, начавшегося еще с октября 17-го года», — сказал он.

Федотов подчеркнул, что проект победил в открытом конкурсе, на который подали больше 300 заявок. «Все было абсолютно демократично», — заключил советник. Он добавил, что стоимость скульптурной композиции составила около 300 миллионов рублей.

«Стена скорби» представляет собой бронзовый двусторонний горельеф с несколькими арками. Он состоит из безликих человеческих фигур. С двух сторон на монументе расположены таблички со словом «Помни» на разных языках. Площадь перед памятником предполагают выложить камнями, привезенными из мест, где находились лагеря и тюрьмы ГУЛАГа. Его планируют открыть 30 октября 2017 года — в День памяти жертв политических репрессий.

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