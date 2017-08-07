SpaceX показала запуск Falcon Heavy

Сотрудники SpaceX создали анимационный ролик запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Видео опубликовал Илон Маск в своем Instagram. В нем показан пуск ракеты, отделение трех ступеней Falcon 9 Full Thrust и их приземление.

Первый запуск сверхтяжелой Falcon Heavy запланирован на ноябрь 2017 года. Маск полагает, что пуск с высокой вероятностью будет неудачным. Причину этого он видит в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — считает бизнесмен.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени средне-тяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны.