В «ОПОРЕ России» рассказали об уникальности функционала Бизнес-навигатора МСП

По данным ФНС всего 3,4 процента от общего количества малых и средних компаний работают стабильно, более 3-х лет. Однако использование начинающими и действующими предпринимателями Портала Бизнес-навигатора позволит увеличить количество таких компаний в разы. Об этом заявила вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Марина Блудян.

«Портал Бизнес-навигатора позволяет осуществлять предпринимательскую деятельность на ином качественном уровне с широко открытыми глазами, — отметила Марина Блудян. — Он объединяет несколько ресурсов, где можно получить информацию о требованиях, исполнение которых необходимо для открытия и ведения бизнеса, что предотвращает ошибки, способные привести к провалу».

Так сервис «Жизненные ситуации» дает возможность получить квалифицированный совет по ежедневно возникающим вопросам, на всех этапах развития бизнеса. По сути, этот сервис является бесплатным актуальным бизнес-консультантом самого широкого профиля.

Вице-президент «ОПОРЫ России» также отметила такую важную особенность ресурса, как обратная связь. «Важно, что ресурс дает возможность обратной связи – контрольно-надзорные органы могут анализировать запросы предпринимателей и со своей стороны соответственно оптимизировать нормативно-правовую базу», — подчеркнула Марина Блудян.

По ее словам, сегодня портал является одним из наиболее высокотехнологичных ресурсов, аккумулирующих востребованный бизнесом функционал. «Возможно, в перспективе будет создан сервис создания личных кабинетов по технологии блокчейн, я мечтаю, чтобы эта идея была реализована. Тогда контрольно-надзорные органы смогут получать всю необходимую информацию онлайн, не отвлекая предпринимателя от ведения бизнеса», — отметила Марина Блудян.

Эксперт также подчеркнула, что по объему функционала Портал Бизнес-Навигатора МСП не имеет аналогов в мире. Он работает по принципу одного окна, где предприниматель может получить максимальное количество полезной информации.

В ряде стран существуют информационно-аналитические системы для поддержки предпринимателей, однако их возможности не так широки. Так, американская система Zoomprospector предоставляет статистическую информацию (о численности населения, располагаемых доходах домохозяйств, деловой активности и другую), но не обладает функционалом бизнес-планирования и отсылает к организациям, которые могут составить бизнес-план за отдельную плату. Немецкие Berlin Business Location Center и Interactive competence map for Bavaria ограничиваются лишь предложением подбора недвижимости из имеющихся баз данных. В Японии консультирование для планирующих открытие и развитие собственного бизнеса происходит в офлайн режиме. Затраты на эту деятельность ежегодно составляют более 400 миллионов долларов (около 24 миллиардов рублей по текущему курсу), за год консультации получают около 28 тысяч компаний. По информации от зарубежных разработчиков ресурсов, основанных на геоинформационных системах, срок реализации пилотного проекта для одного города составляет не менее 8 месяцев.

Портал Бизнес-Навигатора МСП — бесплатный интернет ресурса для тех, кто хочет открыть или развить собственный бизнес, был введен в промышленную эксплуатацию 1 января 2017 года. В сентябре — декабре 2016 года во время опытной эксплуатации ресурса, на нем зарегистрировалось 1465 субъектов МСП. Таким образом, за последние семь месяцев количество зарегистрированных на Портале субъектов МСП выросло 77 раз.

