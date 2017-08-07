Проститутка рассказала об обманувшем ее футболисте «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг во время турне команды по США обманул проститутку. Об этом The Sun рассказала сама пострадавшая, чье имя не называется.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Стерлинг вызвал девушку в номер, но отдал ей лишь половину от оговоренной заранее суммы (4 тысячи долларов).

«Рахим жаловался, что ему нужно идти в банкомат. Он сказал, что оставил деньги у стойки регистрации. Стерлинг – наглый человек, ему стоит пересмотреть свое отношение к женщинам», заявила девушка», — заявила девушка.

22-летний хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года, его зарплата составляет около 200 тысяч долларов в неделю. В прошлом сезоне игрок провел в составе горожан 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей. Также на его счету два гола в 32 матчах в составе сборной Англии.