Восстановленного в должности главу нацпарка Сочи уволили в первый рабочий день

Отстраненный от службы директор Сочинского национального парка Николай Пеньковский в первый день работы после восстановления в должности (по решению суда) получил уведомление о расторжении трудового договора. Об этом он сам в понедельник, 7 августа, сообщил ТАСС.

«К концу рабочего дня принесли сразу две бумаги: приказ о моем восстановлении в прежней должности и о расторжении в одностороннем порядке бессрочного трудового договора», — рассказал бывший директор. Он отметил, что в уведомлении от Минприроды не указаны причины увольнения.

Пеньковский ознакомился с решением и заявил, что завтра пойдет забирать личные вещи из кабинета. Обжалование увольнения он не исключил, а также заявил, что готов подыскать нового кандидата на свое место.

«Я спокойно уйду на пенсию, только если на место директора придет достойный человек», — сказал Пеньковский.

В Минприроды смену руководства объяснили зафиксированными Счетной палатой нарушениями, в том числе нецелевым расходованием бюджетных средств. Экологи выразили опасения, что перестановки связаны с желанием властей построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповеднику.