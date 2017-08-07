Восстановленный в должности глава Сочинского нацпарка вышел на работу

Восстановленный по решению суда глава Сочинского национального парка Николай Пеньковский вышел на работу. Об этом он рассказал «Интерфаксу» в понедельник, 7 августа, уточнив, что находится в своем кабинете, ожидая передачи ему документов и печати.

«Утром закрыл больничный. Дал об этом телеграмму руководству Минприроды», — сказал Пеньковский. Он добавил, что не видел исполнявшую обязанности директора Дарью Филиппову.

Ранее 4 августа в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг смены руководства Сочинского нацпарка.

1 августа «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минприроды без объяснения причин уволило руководителя этого заповедника Николая Пеньковского, а на его место назначило Дарью Филиппову, предположительно, племянницу вице-премьера Дмитрия Рогозина.

По данным издания, опыта работы у Филипповой в сфере природоохранной деятельности мало. Ранее она занимала должность замминистра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский возглавлял нацпарк с 2002 года.

В Минприроды смену руководства связали с нарушениями, зафиксированными Счетной палатой, в том числе с нецелевым расходованием бюджетных средств. Однако экологи опасались, что за этим назначением кроется желание построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповеднику.

Сочинский национальный парк занимает территорию от границ с Туапсинским районом до государственной границы с Абхазией и от побережья Черного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта.