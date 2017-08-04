Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с Сочинским нацпарком

Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг смены директора Сочинского национального парка (СНП), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 4 августа. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

На вопрос о том, наблюдают ли за ходом конфликта в Кремле, Песков ответил отрицательно.

Накануне «Новая газета» опубликовала письмо, якобы составленное полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым. В нем он утверждает, что считает назначение Дарьи Филипповой (по данным СМИ, она является племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина) на пост директора СНП нецелесообразным. В Минприроды заявили, что не планировали ее утверждать на эту должность, пишет издание.

Николай Пеньковский, который руководил парком с 2002 года, был уволен. По данным Минприроды, его отстранение от должности связано с нарушениями, выявленными Счетной палатой.

Директором СНП была назначена Дарья Филиппова, сообщали СМИ. Сейчас она числится и. о. главы нацпарка, поскольку Пеньковский был восстановлен в должности по решению суда.