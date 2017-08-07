Демонического робоволка создали в Японии

Видео: 朝日新聞社 / YouTube

Японский сельскохозяйственный кооператив JA Kisarazu-shi создал робоволка Super Monster Wolf для отпугивания диких животных. Стоимость устройства составляет 200 тысяч иен (около 108 тысяч рублей), пишет Motherboard. Издание называет его «демоном из ада».

Размеры робоволка соответствуют размерам реального животного — 65 сантиметров в длину и 45 в высоту. Он покрыт плотным мехом и имеет искусственные клыки. В его глаза встроены ярко-красные светодиоды.

Кроме того, робоволк имеет систему имитации звуков. В ней 18 различных записей, начиная от воя и рыка и заканчивая выстрелами. Они проигрываются в случае срабатывания инфракрасных датчиков движения.