Из-за атаковавшего лодку кита в Австралии пострадали четыре туриста

Горбатый кит врезался в лодку с восемью пассажирами у берегов Австралии, в результате пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает портал Yahoo7 News.

Инцидент произошел двумя днями ранее, на северо-востоке страны. Девятиметровое водное судно с туристами направлялась в порт архипелага Уитсанди, когда его протаранил кит. По словам капитана Оливера Галеа (Oliver Galea), лодка взлетела в воздух, находившиеся на борту люди были сбиты с ног.

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В результате случившегося 71-летний путешественник из ЮАР потерял сознание. Еще двое отдыхающих и сам Галеа получили переломы ребер, травмы лица и головы.

Экипаж лодки связался со спасательными службами. К месту ЧП прибыл вертолет, в сопровождении которого судно достигло пункта назначения. Всех пострадавших отправили в больницу. «Мы видим китов постоянно, но о подобных случаях никогда не слышали», — отметил Галеа.

В декабре 2016 года четырехметровая акула напала на туриста, плававшего на каяке у берегов ЮАР. От удара хищника 55-летнего Бена Сворта выбросило из лодки. Плавсредство получило значительные повреждения, однако сам мужчина не пострадал.

