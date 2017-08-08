Французский писатель Гонзаг Сен-Бри погиб в аварии

Французский писатель Гонзаг Сен-Бри скончался после ДТП в Кальвадосе в Нормандии. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Le Figaro.

Информацию подтвердили в полиции коммуны Пон-л’Эвек. Машина, в которой находился Сен-Бри, по неизвестным причинам врезалась в дерево. Его спутница Алис Бертом, которая была за рулем автомобиля, получила тяжелые травмы.

Литератору было 69 лет.

Гонзаг Сен-Бри известен как автор более 50 книг, по большей части биографий и исторических романов. В 2002 году он получил премию «Интералье» за работу Les Vieillards de Brighton («Старейшины Брайтона»). Произведение также было номинировано на «Большую премию Французской академии за роман».

Его последняя книга, Les Aristocrates rebelles («Аристократы-бунтари») поступит в книжные магазины 30 августа.

Писатель также был журналистом изданий Le Figaro и Paris Match.