Директор муниципального предприятия в Югре выплатил штраф из средств организации

В городе Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ) возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия «Управление городского хозяйства», оплатившего штраф из средств возглавляемой им организации. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2016 года, когда руководителя привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства и обязали выплатить пять тысяч рублей.

Дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

В июне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о создании реестра чиновников и силовиков, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных правонарушений. Данный законопроект еще в 2015 году, подготовило министерство труда.