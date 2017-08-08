Неизвестные отпилили головы моделям динозавров в австралийском музее

В столице Австралии Канберре неизвестные проникли в здание Национального музея динозавров и отпилили головы у трех моделей ящеров. Об этом сообщает во вторник, 8 августа, ABC.

Инцидент произошел в ночь на 6 августа, но СМИ узнали о нем только сейчас. Фигуры динозавров, сделанные из стеклопластика, выставили вне здания музея. Злоумышленники воспользовались ножовкой или шлифовальной машиной, чтобы обезглавить модели велоцирапторов. Они забрали части фигур с собой и уехали на фургоне. Автомобиль попал на камеры наружного видеонаблюдения.

По словам сержанта Роба Андерсона (Rod Anderson), преступники, вероятно, захотели оставить головы в качестве трофеев. Сотрудники местного департамента полиции объявили вандалов в розыск. Ведутся поиски и отпиленных голов. Как сообщили работники музея, модели можно восстановить, но нужны недостающие детали.

В марте в Киеве вандалы отпилили и украли трость от скульптуры Паниковского — персонажа произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».