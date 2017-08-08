Запущенный на пожертвования россиян спутник отказался работать

Малый космический аппарат «Маяк», созданный и запущенный на добровольные пожертвования россиян, не смог развернуть светоотражающую поверхность на орбите. Об этом сообщается 7 августа в блоге руководителя проекта Александра Шаенко на Geektimes.

«Если коротко, то сейчас мы считаем, что "Маяк", вероятнее всего, не раскрылся и то, что наблюдают многочисленные астрономы-любители и немногочисленные профессионалы — это другие кубсаты, оснащенные бликующими на Солнце солнечными батареями», — пишет Шаенко.

Пока он не может назвать точную причину неудачи. Создатели проекта проводят анализ возможных причин аварийной работы, а также исследуют состояние спутников, запущенных одновременно с «Маяком».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 73 космическими аппаратами, включая «Маяк», состоялся 14 июля с космодрома Байконур. Это самое большое количество одновременно запущенных спутников в России. Шаенко добавил, что из 24 выведенных на орбиту малых спутников заработали лишь пять.

Кубсат «Маяк» был создан инженерами Московского политехнического университета. Его размеры в транспортировочном состоянии составляют 10 на 10 на 30 сантиметров. В рабочем состоянии он раскрывает пирамиду с длиной ребер три метра. По словам создателей, «Маяк» должен был стать самым ярким объектом ночного неба.

Сбор средств на сборку и запуск «Маяка» начался в феврале 2016 года. Команде удалось собрать 1,9 миллиона рублей из 1,5 требуемых.