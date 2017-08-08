Россельхознадзор нашел вирус африканской чумы в изготовленных на зоне сосисках

В сосисках «Домашние», произведенных в колонии-поселении № 1 Ленинградской области, обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям во вторник, 8 августа.

«В настоящее время приняты исчерпывающие меры по недопущению заноса возбудителя АЧС на территорию Тверской области и распространения по территории Псковской области», — отмечено в тексте. В частности, речь идет об усилении контроля за перемещением свиней и продукции свиноферм.

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Результат исследования, проведенного межобластной ветеринарной лабораторией, подтвердили в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии.

Со 2 августа Россельхознадзор запретил ввоз живых свиней и продуктов из свинины из Румынии из-за вспышки АЧС. Под эмбарго также попали кожевенное сырье и все виды кормов для этих животных.

