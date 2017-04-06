На подмосковной ферме выявили африканскую чуму свиней

В Раменском районе Московской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, сообщает «Интерфакс».

Специалисты Россельхознадзора обнаружили на предприятии «Константиново Агро» нарушение ряда ветеринарных норм и требований. Отсутствовала термическая обработка корма, не работал дезинфекционный барьер.

От африканской чумы свиней (АЧС) уже погибли 17 взрослых животных и 24 поросенка. Ранее три зараженных поросенка были проданы в частные руки, покупатель не знал о заболевании животных.

На ферме идет экстренная санитарная обработка и уничтожение поголовья скота. Зараженные животные будут убиты бескровным образом. Из-за вируса предприятие может лишиться свыше 200 животных.

В этом году Россельхознадзор прогнозирует более 300 вспышек заболевания на территории России. Наиболее вероятен риск возникновения АЧС в Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Татарстане, Тверской и Костромской областях.

На прошлой неделе глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что потери российских ферм от АЧС за десять лет составили свыше 5 миллиардов рублей.

В конца марта вспышка АЧС была зафиксирована в Иркутской области. Там из-за вируса погибло свыше 40 животных и был введен карантин.