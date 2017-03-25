В Иркутской области зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) впервые зарегистрирована в Иркутской области, где произошел падеж 40 животных. На территории района, где расположено подворье, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает ТАСС

«От ветеринарной службы поступила информация о том, что в частном подворье деревни Куда Иркутского района зафиксирована гибель около 40 свиней, предположительно, из-за вспышки АЧС. Мясо в реализацию не поступало. На территории района введен режим ЧС», — рассказал источник агентства в экстренных службах региона.

В пресс-службе правительства подтвердили информацию о введении режима чрезвычайной информации и сообщили, что анализы на АЧС дали положительный результат.