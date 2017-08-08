Trussardi увидел будущее в воротниках из кожи питона

В продаже появилась новая коллекция марки Trussardi на осенне-зимний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Источником вдохновения для дизайнеров послужили карты-таро. При помощи этой линейки, как отметил представители марки, они попытались заглянуть в будущее.

Фото: пресс-служба Trussardi 1 /5

В коллекцию вошли тренчи с воротниками из кожи питона, шерстяные пальто, а также сумки и рюкзаки из натуральной кожи и линейка обуви, которая представлена классическими оскфордами.

Что касается женской коллекции, то в нее вошли костюмы из твида и шерсти, ибки, водолазки, а также вещи из кожи. Из верхней одежды — полушубки из овчины, замшевые бомберы с меховой подкладкой, oversize-пальто, дубленки из лакированной кожи и принтированные куртки с меховыми воротниками.

Фото: пресс-служба Trussardi 1 /5

Компания Trussardi основана Данте Труссарди в Бергамо в 1911 году. Изначально фирма специализировалась на выпуске кожаных перчаток, со временем расширила линейку изделий из кожи, а потом начала выпускать одежду и парфюмерию.

Среди новинок марки — мужские рюкзаки с принтом в виде головы античной статуи с красной полосой на глазах, которые были выпущены в конце июля 2017 года. Модель выполнена в стиле армейского вещевого мешка с завязками и предлагается в двух вариантах — из натуральной черной кожи и из жаккардового текстиля в красную и синюю полоску.