Двое детей погибли при обрушении стены в Новосибирской области

В Новосибирской области обрушилась стена строящегося дома, в результате чего погибли двое детей. Об этом во вторник, 8 августа, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Согласно информации спасателей, стена одноэтажного дома обрушилась в поселке Дорогино Черепановского района. На месте происшествия находились трое детей, один из них не пострадал.

«Беспрепятственно зайдя внутрь конструкции, они (дети — прим. «Ленты.ру») развязали соединявшую плиты стен между собой проволоку и стали раскачивать их. Плита одной из стен упала внутрь конструкции здания и придавила подростков», — говорится в пресс-релизе, следственного управления СКР по региону, поступившем в «Ленту.ру». Также отмечается, что по факту произошедшего назначена проверка.

«Вести Новосибирск» уточняет, что несовершеннолетних было двое, обоим по 11 лет. С ними находился 19-летний брат одного из мальчиков.

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