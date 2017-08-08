Названы главные отличия женского мозга от мужского

Группа исследователей под руководством Дэниэля Амена (Daniel Amen) выявила различия между мозгом мужчин и женщин на основе результатов однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (SPECT). У представительниц слабого пола префронтальная кора и лимбическая область оказались более активными, чем у мужчин. Статья ученых опубликована в журнале Journal of Alzheimer's Disease.

В обследовании приняли участие 119 здоровых добровольцев и 26 683 пациента с травмами головного мозга, биполярным и аффективным расстройством, шизофренией, психозом и дефицитом внимания. Были сканированы 128 областей мозга в спокойном состоянии и при выполнении задач на концентрацию. SPECT позволила выявить разницу в кровотоке в интересующих специалистов участках центральной нервной системы.

По словам ученых, полученные результаты могут объяснить, почему женщины чаще, чем мужчины, страдают от болезни Альцгеймера и депрессии, а мужчины — от расстройств поведения.

Амен, который ставил своим пациентам диагнозы на основе результатов SPECT, подвергался критике со стороны других ученых. Так, Американское психиатрическое общество опубликовало доклад, в котором утверждается, что технология нейровизуализации не подходит для точного определения психических расстройств. По мнению нейробиологов, нет доказательств, что SPECT позволяет ставить диагнозы.