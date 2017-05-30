В мозгу человека обнаружили «GPS-навигатор»

Международная группа ученых под руководством исследователей из Амстердамского университета обнаружили тип нейронов, отвечающих за способность людей правильно ориентироваться в пространстве. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Nature Communication. Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

За точное определение местоположения отвечает мозговая структура, называемая гиппокампом. Она же играет роль в процессе формирования долговременной памяти. Ее клетки усиливают или уменьшают электрическую активность в зависимости от того, следует ли человек правильному маршруту. Однако, если он идет по одному и тому же пути каждый день, то важную роль играет не способность запоминать всю дорогу, а только ключевые точки маршрута.

Ученые выяснили, какие клетки выполняют функцию нейронного аналога GPS-навигатора. Для этого они использовали животную модель — крыс, которые были помещены в лабиринт, имеющий форму буквы «Ф». Исследователи измеряли электрическую активность в мозге животных с помощью прибора, позволяющего зарегистрировать работу нейронов из четырех разных областей: периринальной коры, гиппокампа и двух сенсорных зон.

Исследователи обнаружили нейроны, которые были названы «клетками окрестностей» (neighbourhood cell). Они позволяют мозгу различать отдельные элементы того, что окружает животное. Эти нейроны активировались, когда крыса проходила петли лабиринта. С другой стороны, работу нейронов гиппокампа регистрировали в точках, разбросанных по всему лабиринту.

Наличие этих клеток у человека подтверждает случай таксиста, получившего травму областей мозга, где расположен гиппокамп. Несмотря на повреждение, он мог перемещаться по городу, используя главные дороги, но терялся, когда ехать приходилось в их объезд. Нейробиологи считают, что этот человек мог ориентироваться благодаря работе только «клеток окрестностей».