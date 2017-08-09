Таиландца приговорили к 18 годам тюрьмы за оскорбление величества

В Таиланде подданного приговорили к 18 годам тюрьмы за оскорбление величества. Об этом сообщает Reuters.

61-летний Тара (его фамилия не сообщается) был арестован в 2015 году после того, как разместил на своей странице в интернете шесть роликов, в которых, по мнению прокуратуры, содержались оскорбления в адрес института монархии и царствующей особы. Дело слушалось в военном суде в Бангкока.

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В результате Таре дали 15 лет тюрьмы за оскорбление величия и еще пять лет — за преступное использование интернета. Так как два года он уже отсидел, итоговый срок составил 18 лет. Подсудимый признал свою вину. Права на подачу апелляции он не имеет, так как на момент совершения преступлений в Таиланде действовало военное положение.

В июне 2017 года один из таиландских подданных получил 35 лет тюрьмы за оскорбление королевской семьи. Изначально прокуратура просила 70 лет, но суд в два раза уменьшил наказание, учтя чистосердечное признание обвиняемого. В настоящее время за оскорбления членов королевской семьи в тайских тюрьмах отбывают наказание около 100 человек.