Мэр Череповца решил уйти в бизнес

Мэр города Череповец Вологодской области Юрий Кузин принял решение уйти в отставку и не выдвигаться на второй срок. Об этом он сообщил на встрече с губернатором региона Олегом Кувшинниковым, передает официальный портал правительства области в среду, 9 августа.

Кузин напомнил, что его полномочия на посту градоначальника истекают в сентябре. «В мой адрес поступили предложения по участию в крупном и интересном проекте. Я подумал, все взвесил и дал согласие. В связи с этим не планирую подавать заявление на участие в конкурсном отборе мэра города», — сказал он.

Вопрос о сложении его полномочий будет рассмотрен 14 сентября на заседании Череповецкой городской думы, до этого времени чиновник будет находиться в отпуске.

Кузин поблагодарил череповчан за поддержку, пообещав представить подробный отчет о том, что сделано в городе за последние годы. Его обязанности до выборов будет временно исполнять его заместитель Ольга Авдеева.

Дальнейшую карьеру Кузин намерен продолжить на посту директора по коммуникациям компании «Свеза», которая занимается производством березовой фанеры, уточняет портал.

7 июня депутат Госдумы о «Единой России» Владимир Жутенков заявил о своем решении досрочно покинуть парламент. Этот шаг он объяснил необходимостью вернуться к делам на основанном им сельскохозяйственном предприятии «Охотно» в Брянской области.

Моногород Череповец — крупный промышленный центр Вологодской области и Северо-Запада России. В городе с населением более 300 тысяч человек сосредоточены предприятия черной металлургии и химического комплекса — «Северсталь», «Северсталь-метиз», «ФосАгро», а также предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса. По данным ТАСС, в августе этого года подписано постановление о создании в муниципалитете территории опережающего развития.