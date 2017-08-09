В Чувашии задумали обязать питейные заведения оповещать о детях-посетителях

Кабинет министров Чувашии 9 августа одобрил законопроект, обязывающий владельцев ресторанов, баров и рюмочных оповещать родителей в случае появления детей в подобных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики Михаила Игнатьева.

В сообщении говорится, что нахождение детей в таких местах, особенно ночью и без сопровождения родителей, может причинить вред их здоровью и интеллектуальному, психическому, духовно-нравственному развитию.

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Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев отметил, что, согласно законопроекту, предприниматели должны уведомить родителей о пребывании детей в указанных заведениях всеми возможными способами, иначе их ждет административная ответственность.

Пока родители едут до места после получения такого уведомления, владельцы обязаны предотвратить причинение ребенку вреда здоровью, который он может там получить.

В случае, если не получается связаться с родителями, владельцы заведений должны звонить в органы внутренних дел.

Проект закона направлен на рассмотрение в Госсовет Чувашии.

В 2017 году федеральное правительство разработало проект стратегии формирования здорового образа жизни населения. В частности, предлагается указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах, запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.