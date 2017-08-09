Найден самый крупный динозавр в мире

Американские и аргентинские ученые обнаружили новый вид динозавра, который оказался самым крупным из известных. Ящер, названный Patagotitan mayorum, достигал в длину 37 метров, а его масса составляла 69 тонн. Он жил в меловом периоде 100 миллионов лет назад. О находке сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Останки животного, включающие окаменевшие позвонки и ребра, были найдены в южной части Аргентины на территории Патагонии. По словам исследователей, динозавр относится к зауроподам — большой группе четвероногих растительноядных ящеров с длинными шеями. Кроме того, Patagotitan mayorum является титанозавром — особо крупным представителем зауроподов. Ранее самым гигантским динозавром считался другой титанозавр — Argentinosaurus.

В июле 2017 года группа палеонтологов из Италии и Франции обнаружила на Мадагаскаре останки крупного пресмыкающегося Razanandrongobe sakalavae, жившего 165 миллионов лет назад. Рептилия оказалась родственницей крокодилов, охотилась на динозавров и могла справиться даже с хищным ящером.

Весной 2017 года палеонтологи из Квинслендского университета в австралийском Брисбене сообщили об обнаружении самого большого из известных следов динозавра. Отпечаток подошвы древнего существа достигает 1,75 метра в длину.