Появился трейлер «Заложников» о захвате самолета в СССР в 1983 году

В сети появился официальный трейлер картины «Заложники», основанной на реальной истории захвата самолета Ту-134 представителями грузинской золотой молодежи в 1983 году. Ролик опубликован на YouTube-аккаунте компании Central Partnership.

Режиссером российско-грузинской драмы стал Ризо Гигинеишвили («Жара», «Любовь с акцентом», «Без границ»). Картина получила призы фестиваля Кинотавр за режиссуру и операторскую работу. Она выйдет в прокат 21 сентября.

В ноябре 1983 года группа из семи человек захватила самолет, направлявшийся из Тбилиси в Батуми, с целью бегства из СССР. Во время угона погибли семь человек, включая членов экипажа. Пилотам удалось изменить курс и вернуться в Тбилиси, там в аэропорту самолет штурмовал спецназ.