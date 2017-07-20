Вышел трейлер «Пилы 8»

Студия Lionsgate опубликовала трейлер восьмой части франшизы «Пила», которая получила название «Наследие». Ролик появился на официальном YouTube-канале компании.

Предыдущий фильм из этой хоррор-серии вышел в 2010 году. Режиссерами новой ленты стали братья Майкл и Питер Спириг, ранее снявшие такие фильмы, как «Патруль времени», «Воины света» и «Восставшие из мертвых».

«Пила» включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная франшиза в своем жанре. Российская премьера картины «Пила 8: Наследие» назначена на 2 ноября.