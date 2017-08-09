13 волонтеров перевели «Гарри Поттера» на татарский язык

Роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» — первую книгу Поттерианы — выпустили на татарском языке. Над переводом работали 13 волонтеров из Казани, сообщает радио «Азатлык».

Перевод координировал студент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Айдар Шайхин.

«Работа началась в прошлом году, но отдельные фрагменты книги уже были переведены на татарский язык несколько лет назад», — рассказал он.

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Презентация книги состоится 19 августа на дизайн-ярмарке «Сенной базар» в Казани. Издание будет выложено в сеть для свободного чтения.

Айдар Шайхин также перевел на татарский пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Все книги, кроме восьмой — пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», — экранизированы.