Apple предрекли отказ от выпуска розовых iPhone

Корпорация Apple перестанет выпускать iPhone в цвете «розовое золото». Об этом заявил аналитик KGI Securities Мин-Чи Го, пишет The Verge.

По словам эксперта, Apple выпустит в сентябре этого года сразу три смартфона: iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8. Смартфон будет доступен лишь в черном, серебряном и золотом цветах. При этом ранее в сети появились снимки трех версий iPhone 8 в стеклянном корпусе, среди которых было устройство медного цвета.

Мин-Чи Го добавил, что в III квартале 2017 года Apple сможет поставить от двух до четырех миллионов новейших iPhone. По этой причине эта модель смартфона будет в дефиците до I квартала 2018 года.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Также считается, что устройство лишится кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.