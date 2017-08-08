Опубликованы качественные изображения iPhone 8

Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал в своем Twitter изображение iPhone 8 в чехле. Судя по рендеру, смартфон получит новый дизайн.

На изображении видно, что iPhone 8 оснастят безрамочным дисплеем. В верхней его части находится прорезь под разговорный динамик, датчики и фронтальную камеру. Также у устройства отсутствует кнопка Home со сканером отпечатков пальцев. Вероятно, Apple заменит его на сканер лица.

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Издание The Verge отмечает, на фотографии изображен чехол Urban Armor Gear, производитель которого выпускает аксессуары для других моделей iPhone.

Аналогичные изображения ранее публиковали другие инсайдеры и аналитики. Также в коде прошивки умной колонки HomePod, которая основана на iOS 11.0.2, сторонние разработчики смогли найти схематичные изображения смартфона, которые соответствуют нынешней утечке.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит новый дизайн, безрамочный дисплей, беспроводную зарядку и сканер лица.