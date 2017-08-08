Опубликованы качественные изображения iPhone 8

Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал в своем Twitter изображение iPhone 8 в чехле. Судя по рендеру, смартфон получит новый дизайн.
На изображении видно, что iPhone 8 оснастят безрамочным дисплеем. В верхней его части находится прорезь под разговорный динамик, датчики и фронтальную камеру. Также у устройства отсутствует кнопка Home со сканером отпечатков пальцев. Вероятно, Apple заменит его на сканер лица.
Издание The Verge отмечает, на фотографии изображен чехол Urban Armor Gear, производитель которого выпускает аксессуары для других моделей iPhone.
Аналогичные изображения ранее публиковали другие инсайдеры и аналитики. Также в коде прошивки умной колонки HomePod, которая основана на iOS 11.0.2, сторонние разработчики смогли найти схематичные изображения смартфона, которые соответствуют нынешней утечке.
iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит новый дизайн, безрамочный дисплей, беспроводную зарядку и сканер лица.