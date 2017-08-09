В полиции сообщили подробности инцидента на «Открытие Арене»

Мужчина, сообщивший об угрозе взрыва на московском футбольном стадионе «Открытие Арена», задержан. Об этом в среду, 9 августа, Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Около 07:00 утра позвонил неизвестный, который заявил, что на стадионе на Волоколамском шоссе заложено взрывное устройство. Полицейские установили телефон, с которого поступил звонок, и задержали звонившего. Сейчас с подозреваемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ведется работа», — заявили в полиции.

Представители правоохранительных органов также добавили, что специалисты осмотрели помещения стадиона и прилегающую территорию, не найдя взрывчатки. Эвакуация людей, вопреки появившейся ранее информации, не проводилась.

В среду на «Открытие Арене», которая является домашним стадионом московского «Спартака», запланировано проведение встречи пятого тура чемпионата России по футболу между красно-белыми и тульским «Арсеналом». Игра начнется 19:30 по московскому времени.