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Моуринью подарил медаль болельщику МЮ после поражения в Суперкубке УЕФА

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил свою медаль, врученную ему после поражения от мадридского Реала, юному болельщику манкунианцев. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте английского клуба.

«Иногда я не оставляю медали, полученные за победы. Что говорить о поражениях... Для этого ребенка это момент, который он обязательно сохранит в памяти. Просто болельщик в футболке "Манчестер Юнайтед", я не знаю, откуда он приехал. Думаю, он никогда этого не забудет», — заявил Моуринью.

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыгрывали Суперкубок УЕФА 8 августа. Встреча завершилась победой Королевского клуба со счетом 2:1. На 24-й минуте мадридцы вышли вперед усилиями Карлоса Касемиро, на 52-й минуте Иско удвоил преимущество. Через 10 минут Ромелу Лукаку отквитал один мяч.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году. Манкунианцы одерживали победу в мини-турнире лишь однажды (1991).

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