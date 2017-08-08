Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 8 августа, на стадионе «Филип II Арена» в Скопье (Македония) и завершилась победой сливочных со счетом 2:1. На 24-й минуте мадридцы вышли вперед усилиями Карлоса Касемиро, на 52-й минуте Иско удвоил преимущество. Десять минут спустя Ромелу Лукаку отквитал один мяч, но манкунианцы уступили.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году.

Суперкубок УЕФА разыгрывается между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В финале Лиги чемпионов-2017 «Реал» обыграл туринский «Ювентус» (4:1). «Манчестер Юнайтед» одержал победу в Лиге Европы, взяв верх над амстердамским «Аяксом» (2:0).