СМИ анонсировали покупку «Реалом» 18-летнего форварда за 160 миллионов евро

Мадридский футбольный клуб «Реал» достиг соглашения с «Монако» о трансфере 18-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, королевский клуб заплатит за игрока рекордные 180 миллионов евро. Около 160 миллионов монегаски получат гарантированно, еще 20 миллионов — в зависимости от успешности выступлений форварда за сливочных. Конкретные критерии неизвестны.

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Главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан лично общался с игроком и его семьей, чтобы убедить футболиста присоединиться к команде. Предполагается, что форвард подпишет шестилетний контракт, по которому будет получать 135 тысяч евро в неделю.

В общей сложности Мбаппе провел в составе монегасков 58 игр, в которых забил 27 мячей, став вместе с клубом чемпионом Франции. В марте этого года форвард дебютировал в национальной сборной Франции. С тех пор сыграл четыре матча за нее.

Самый дорогой трансфер в истории футбола был совершен в августе прошлого года: еще один француз Поль Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.