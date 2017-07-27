«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

Видео: World Football / YouTube

Английский «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» в рамках предсезонного товарищеского турнира Международный кубок чемпионов. Видео с лучшими моментами встречи опубликовано на канале World Football в YouTube.

Встреча состоялась в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан». В составе победителей отличились Николас Отаменди (52-я минута), Рахим Стерлинг (59), Джон Стоунс (67) и Браим Диас (82). У мадридцев на 90-й минуте голом отметился Оскар Арнаис.

Международный кубок чемпионов — клубный товарищеский турнир, проводится с 2013 года в США и Канаде. Участие в нем принимают европейские и североамериканские команды.