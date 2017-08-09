В Москве сочли наивной идею запретить украинцам ездить в Россию

Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, призвавшего украинцев воздержаться от поездок в Россию, носит абсурдный характер. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает РИА Новости в среду, 9 августа.

«Это, конечно, вопрос их внутренней политики, но вообще такие заявления делать, как минимум некорректно, на мой взгляд. Это наивное и безответственное заявление», — сказал Карасин.

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Дипломат полагает, что жители Украины вряд ли последуют этой рекомендации. «Думаю, что миллионы украинцев, которые живут временно или постоянно у нас в силу сложившихся политических обстоятельств на Украине, будут категорически не согласны с подобного рода высказываниями», — добавил он.

С призывом к жителям страны не посещать Россию Омелян выступил 8 августа. «Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть», — сказал чиновник. Более перспективным направлением министр считает Европу.

Кроме того, Омелян поддержал остановку железнодорожного пассажирского и грузового сообщения с Крымом.

За первую половину этого года на заработки в Россию уехали 250 тысяч украинцев. Почти столько же посетили страну с частным визитом, уточняет РИА Новости.