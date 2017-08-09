Создание бумаги из внутренних органов показали на видео

Ученые из Северо-Западного университета в США научились создавать бумагу, используя в качестве сырья органы свиней и коров. Видео, показывающее технологию изготовления, опубликовано на сайте Gizmodo.

Внутренности животных нарезают кубиками, после чего их измельчают и извлекают из массы клеточные компоненты. Остаются только белки, входящие в состав внеклеточных структур тканей. Полученный порошок используется для изготовления бумаги. По словам исследователей, в качестве сырья использовались сердца, почки, яичники и другие органы.