Porsche Design сшил мужчинам «неубиваемую» одежду

Компания Porsche Design совместно с adidas представили новую коллекцию спортивной одежды на осенне-зимний сезон, вдохновленную динамичным ритмом жизни мужчин в большом городе. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

По словам представителей марки, вещи выполнены из высокотехнологичных тканей, благодаря которым модели крайне износостойки.

В линейке: стеганые куртки, паркии футболки. Коллекция будет представлена в избранных магазинах adidas Performance. Цены пока не называются.

В конце мая 2017 года Porsche Design представил универсальную коллекцию одежды для жителей магаполисов. Линейка Commuting in Warmth включает в себя три знаковые модели — ветровку Superlight Jacket, шорты Hybrid Short A и кроссовки Endurance 2.0, а также дополняется базовой футболкой Chill Tee.