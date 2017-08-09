Батальон ВДВ на учениях под Псковом отбил аэродром у 150 боевиков

Батальон 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ на учениях выбил условных боевиков с аэродрома Кислово под Псковом. Об этом в среду, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВДВ.

В маневрах приняли участие 800 десантников. По замыслу учений, боевики общей численностью 300 человек захватили юго-западные районы Пскова. В частности, аэродром удерживали 150 террористов, у которых имелся оперативный штаб и склад с оружием.

«Удерживающие аэродром бандиты вели огонь с земли, в том числе из переносных зенитных ракетных комплексов, десантники открыли ответный огонь еще в воздухе из личного стрелкового оружия. Отдельно была выброшена на парашютных платформах техника батальона — боевые машины пехоты БДМ-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка"», — уточняется в сообщении.

Прикрывали десант истребители Су-27, бомбардировщики Су-34 и два вертолета Ка-52. В настоящее время аэродром уже полностью очищен от боевиков.

104-й полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии (более известна по месту дислокации как «Псковская»). Сформирован в 1948 году. Участвовал в обеих чеченских кампаниях. В 1980-х годах военнослужащие полка прикомандировывались к частям, развернутым в Афганистане.