На северо-западе России начались крупные учения ВДВ

На полигонах 76-й десантно-штурмовой дивизии в Псковской области начались крупные учения ВДВ с привлечением соединений из других регионов России. Об этом сообщил ТАСС руководитель учений, начальник штаба ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

Помимо подразделений из 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии («псковской»), на полигоны переброшены военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии («ивановской») и 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады («ульяновской»). Также задействованы более 40 самолетов и вертолетов.

«Всего привлекается на учения 2,5 тысячи человек и 500 единиц техники», — пояснил Игнатов, добавив, что учения лишь немногим уступают недавним маневрам ВДВ в Крыму, проходившим в марте 2017 года.

Как отметили в ВДВ, основная цель учений на северо-западном направлении — разрешение силовым способом учебной ситуации чрезвычайного и антитеррористического характера.

В числе задач — переброска по воздуху, десантирование личного состава и техники, захват аэродромов и объектов условного противника. Будет отрабатываться ведение наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах.