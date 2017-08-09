Петербургским чиновникам понадобились спиннеры из «качественного пластика»

Администрация санкт-петербургского муниципального образования «Морской» объявила тендер на закупку спиннеров. Заказ размещен на сайте госуслуг.

По словам чиновников, игрушки предназначены для проживающих на территории муниципального округа участников мероприятия «День нашего двора». Судя по всему, спиннеры планируется разыграть между петербуржцами. Как отмечается в конкурсной документации, все они должны быть пластиковыми и разноцветными — розовыми, синими или зелеными. Цена закупки составляет 7,116 рублей за 70 «тренажеров для рук».

Представители администрации подчеркивают, что спиннер должен быть выполнен из качественного пластика и иметь три лопасти. «Заказчик проводит экспертизу поставляемых товаров в соответствии с муниципальным контрактом», — предупредили они.

В начале июля ведущий программы «Вести» на канале «Россия 24» Алексей Ковалев заподозрил оппозиционеров в продвижении спиннеров. Он заявил, что игрушка появилась в стране с опозданием и продавалась на митингах 12 июня. «Видеоблогеры за счет его продажи прямо в гуще событий получали, как утверждают, деньги для того, чтобы снимать новые ролики», — рассказал он.

Fidget hand spinner — предназначенная для снятия стресса игрушка. Как отмечает создательница спиннера Кетрин Хеттингер (Catherine Hettinger), он может быть полезен для людей с проблемами фокусировки внимания и страдающих от стресса.