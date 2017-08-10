Московские дизайнеры оденут серфингисток в лаконичные купальники

Московская марка Bodypoetry представила коллекцию купальников для любительниц активных водных видов спорта. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Основательница марки Мария Колосова рассказала, как придумала первую модель. «Два года назад, впервые пытаясь встать на серф, я представляла себя рассекающей волны в лаконичном черно-белом костюме, но нигде не могла найти подходящий — то гигантское лого на груди, то вырез на спине», — поделилась она.

В коллекцию вошли в основном слитные модели, сшитые как боди.

Материалы по теме Сверху видно все Откровенные купальники для женщин, которым повезло

В середине июля 2017 года компания выпустила коллекцию Destination. Каждая модель в ней носит название острова или пляжа. По словам представителей марки, они рассчитаны на женщин с разными фигурами. Цены варьируются от 8000 до 18 000 рублей.